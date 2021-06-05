هذه الإصابة تحرم عمر مرموش من ودية المنتخب الأوليمبي وجنوب إفريقيا الأولى

حضر عمر مرموش المحترف فى الدورى الألماني إلى معسكر منتخب مصر الأوليمبي ومعه تقرير طبي تضمن إصابته بشد فى الخلفية.

ويحتاج عمر مرموش إلى راحة والخضوع إلى تدريبات علاجية تحت إشراف المتخصصين والجهاز الطبي لمنتخب مصر الأوليمبي فى القاهرة كما يغيب عن مباراة جنوب إفريقيا الودية الأولي.

وفضل شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي إراحة عمر مرموش وإبداء الرؤية فى ضمه فى مباراة جنوب إفريقيا الثانية من عدمه بعد الإطلاع على تقرير الجهاز الطبي للمنتخب.

كان طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول بالنادي الأهلي، إنضم اليوم السبت، لمعسكر المنتخب الأوليمبي في العين السخنة، استعدادا لمواجتي جنوب إفريقيا الوديتين يومي 10 و13 يونيو الجاري، ضمن برنامج إعداد المنتخب المصري للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق فى العاصمة اليابانية طوكيو الشهر المقبل .

وأحضر طاهر محمد طاهر معه تقريرا طبياً من الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، يؤكد إصابته بكدمة فى الأنكل وشعوره بألام مستمرة.

وتم عرض التقرير الطبي على الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب الأوليمبي، الذي أكد على حاجة اللاعب لفترة راحة سلبية لمدة أسبوع .

ووافق شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على السماح للاعب بمغادرة المعسكر واستكمال برنامجه العلاجي مع ناديه، على أن ينضم لمعسكر المنتخب الأوليمبي، عقب انتهاء المباراة الأولى أمام جنوب أفريقيا والمحدد لها الخميس المقبل.