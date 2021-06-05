"رقم هزيل".. شاهد | رئيس قناة السويس يكشف أخر التطورات في قضية السفينة الجانحة "ايفر جرين" وزيادة دخل القناة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، إن قناة السويس افتتحت عام 1975 وقامت بفتح شريان الحياة لمصر وللعالم بأكمله ، كما أن القناة أغلقت لمدة 8 سنوات وحينها شعر العالم بأهمية قناة السويس .



واضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن قناه السويس عندما يحدث بها اسى مشكلة يشعر العالم اجمع بأهميتها وهذا ما حدث وقت جنوح السفينة "ايفر جرين" لمدة 6 أيام ، والتي أثرت علي التجارة العالمية وعلي النقل البحري والاقتصاد .

واوضح أسامة ربيع ، أن اللائحة الخاصة بقناه السويس نعمل علي تطويرها طبقا للطور الأحداث وللاقتصاد العالمي والنقل البحري ونقوم بتوزيعها علي جميع السفن لمعرفة حقوقهم وواجباتهم بالنسبة للعبور من قناه السويس .

وتابع : أن المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة "ايفر جرين" مازالت جارية لافتا أن القضية تم تأجيلها لمدة 3 أسابيع حتي نهاية الشهر الجاري ، والشركة ما زلت متمسكة بدفع مبلغ 150 مليون دولار تعويض وهذا رقم هزيل جدا ولا يكفي قيمة انقاذ السفينة .

واستكمل : أن حركة السفن في شهر مايو لسنه 2021 زاد في عدد السفن بنسبة 6.9 % وتم مرور 106 مليون طن في عام 2021 علي ظهر السفن وهذا زيادة لدخل القناه .