مستشارة: قرارات السيسي بتعيين المرأة في النيابة العامة تاريخية

تُحقق المساواة الكاملة للمرأة

قالت الدكتورة داليا مجدي، المستشارة بهيئة النيابة العامة، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المرأة في النيابة العامة تاريخية، مشيرة إلى أن هذه القرارات تُحقق المساواة الكاملة للمرأة ويكفل لها حقها الدستوري في تبوأ منصة القضاء الإداري والنيابة العامة.

وأضافت "مجدي"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قرار رئيس الجمهورية انتصار جديد للمرأة ومنصف لها ويعتبر علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، بما يضع مصر في مكانها الصحيح بوصفها الدولة الرائدة في محيطها العربي والأفريقي.

وتابعت: "هناك دول عربية وأفريقية سبقتنا في هذه القرارات ومنها السودان ولبنان والبحرين والمغرب وتونس"، مشددة على أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

