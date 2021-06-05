برعاية وزير الرياضة.. الاتحاد العام يطلق استمارة القمة الشبابية الثانية لمراكز شباب مصر بالمحافظات الحدودية

في ضوء النجاحات التي حققتها القمة الشبابية لمراكز شباب مصر في نسختها الاولى، وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ توصيات القمة الشبابية الاولي، واستمرارية القمة وتعميمها ليتم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية ، وفي اطار استراتجية وخطة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لتطوير أداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية، من خلال إحداث حراك قوي داخل المراكز في جميع محافظات الجمهورية، وفي ضوء تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة لاعضاء مراكز الشباب بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم، ينظم الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو القمة الشبابية الثانية لمراكز شباب مصر لشباب المحافظات الحدودية، تحت عنوان "الشباب وريادة الأعمال والأمن القومي "، برعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، وذلك بمشاركة الشباب اعضاء مراكز الشباب بالمحافظات الحدودية



-موعد التنفيذ : من ١٨ حتى ٢٤ يونيو ٢٠٢١ .

-مكان التنفيذ : محافظة مطروح.

-عدد المشاركين : ١٠٠ شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب من المحافظات الحدودية

-المرحلة السنية: من ٢٠ – ٣٠ عاما.

