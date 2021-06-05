للقضاء على السمنة نهائيا.. دواء للسكري يعالجها أسرع من العقاقير المعروفة

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقتها على استخدام دواء سكري شهير لعلاج السمنة مما يساعد عدد كبير من الأشخاص من الوقاية من الأمراض التى تسببها السمنة وزيادة الوزن بل وتحسين حالة البعض.

ونقلا عن موقع "ديلي ميل" تم الموافقة على منح دواء Wegovy قريبا لمن يريدون التخلص من السمنة وإنقاص الوزن خاصة أنه يقلل الشهية، ويأخذ الدواء الشهير بشكل أسبوعى تحت الجلد.

وأكد الخبراء أن الحصول على نتائج جيدة يتطلب الالتزام ببعض الأمور بجانب جرعات الدواء الشهير مثل اتباع نظام غذائي صحي والاستمرار في ممارسة الرياضة، في ظل معاناة أكثر من 100 مليون أمريكي بالغ من السمنة المفرطة.



وتعد السمنة من أشهر أسباب الإصابة بالحالات الصحية المزمنة وفى مقدمتها مرض السكري النوع الثاني، والسكتة الدماغية والنوبة القلبية بل وتؤدى للإصابة ببعض أنواع السرطان أحيانا.

وكانت نتائج الدراسة التى أجريت لمعرفة فعالية العلاج أن من تناولوا تلقوا العلاج فقدوا حوالي 15 بالمئة من وزنهم، مما يعادل 34 رطلا فى 16 شهر بينما خسرت مجموعة أخرى تلقت علاجا وهميا نحو 2.5 بالمئة من الوزن الزائد خلال نفس الفترة.

وصرح الهارولد بايز، مدير الطبي لمركز "لويزفيل" لأبحاث الأيض وتصلب الشرايين، أن الأدوية المستخدمة الحالية فى علاج السمنة ربما تساعد في فقد ما يترواح بين 5- 10 بالمئة من الوزن بل وأحيانا لا تصل لذلك.

