عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في منازلهم بـ الشرقية

صدى البلد

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية هشام مسعود، اليوم السبت قيام الفرق الطبية المتحركة بمديرية الصحة بالشرقية بتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين على الحركة بمنازلهم؛ وذلك تيسيراً عليهم من مشقة السفر وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.


وأشار وكيل الوزارة - في بيان اليوم السبت - إلى استمرار العمل بجميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.


وقال إنه جرى تطعيم سيدة كفيفة بمنزلها بمنيا القمح وسيدة مسنة بمنزلها بمدينة الزقازيق بلقاح (كورونا)، وقدمتا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود المبذولة لتوفير اللقاح للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 

 

وزارة الصحة فيروس كورونا الأمراض المزمنة لقاح كورونا فيروس كورونا أصحاب الأمراض المزمنة الاصابة بفيروس كورونا

موضوعات متعلقة

الإمارات: ندعم جميع الجهود والمساعي التي تقود إلى أمن واستقرار ليبيا

إصابة طفل فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة منددة بالإستيطان

المصرية نانسي طمان تُتوَج بذهبية طاولة القفز بكأس العالم للجمباز الفني

القطاع الخاص الأميركي يضيف 559 ألف وظيفة في مايو مقابل توقعات بإتاحة 650 ألف أخرى

رئيس الفدرالي الأميركي بفيلادلفيا: التضخم لم يخرج عن السيطرة

بورصة السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 10551.23 نقطة

اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

Sotrovimab .. الإمارات الأولى عالميا في اعتماد دواء جديد مبتكر لمرضى كورونا

ترشيحاتنا

فيضان وغرق.. خبير يكشف مفاجأة تهدد سلامة سد النهضة ..فيديو

إتجار بالبشر.. الرئيس التونسي: الحلول الأمنية ليست كافية لمعالجة مشكلة الهجرة

أحمد موسى: حجز إثيوبيا مترا واحدا من المياه مؤشر خطر وأطالب الدولة بهذا الأمر

باستثمارات 7 مليارات دولار.. هيئة قناة السويس وضعت حجر الأساس لمشروع بتروكيماويات

فشل فني..هاني رسلان يكشف تطورًا خطيرًا فى الملء الثانى لـ سد النهضة

هذه الإصابة تحرم عمر مرموش من ودية المنتخب الأوليمبي وجنوب إفريقيا الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة سد النهضة.. السودان يحذر من عواقب وخيمة بسبب تعنت إثيوبيا

نهال عنبر تكشف لـ صدى البلد آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

قرار صارم من شوقي غريب تجاه نجم الأهلي فى معسكر العين السخنة

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

خزنة ضخمة في منزله .. ثروة محمد رمضان تهدد مستقبله

إثيوبيا تبدأ تفريغ سد تكزي.. والسودان تحذر المواطنين وتدعوهم للحفاظ على أرواحهم

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً مشتركا فى نطاق الأسطول الشمالى.. صور

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

فيديو

شاهد.. قارئ كف تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم قبل 40 عاما

فيديو جراف.. بياكل شنبه.. استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب

«بتكلم مين يلا».. القصة الكاملة لـ خناقة أحمد سعد وشاب داخل بنزينة

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر وأفريقيا والعالم

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الحضن

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ