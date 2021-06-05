تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في منازلهم بـ الشرقية

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية هشام مسعود، اليوم السبت قيام الفرق الطبية المتحركة بمديرية الصحة بالشرقية بتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين على الحركة بمنازلهم؛ وذلك تيسيراً عليهم من مشقة السفر وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.



وأشار وكيل الوزارة - في بيان اليوم السبت - إلى استمرار العمل بجميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.



وقال إنه جرى تطعيم سيدة كفيفة بمنزلها بمنيا القمح وسيدة مسنة بمنزلها بمدينة الزقازيق بلقاح (كورونا)، وقدمتا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود المبذولة لتوفير اللقاح للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

