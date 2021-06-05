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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يقرر إثابة الأكثر تميزًا في مجال تحصيل الإيرادات

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

أشاد  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجهود العاملين بهيئة الأوقاف المصرية.

وزير الأوقاف: مكافأة إثابة للمحصلين المتميزين في تحصيل إيرادات الهيئة

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وقرر  الوزير إثابة الأكثر تميزًا في مجال تحصيل الإيرادات بمناطق الهيئة الذين حققوا إنجازًا كبيرًا خلال شهر مايو 2021م من مديري ووكلاء المناطق والمحصلين وذلك على النحو التالي :

1- القاهرة محمود عادل 5000 جنيه
2- الشرقية حميدي فتحي 3000 جنيه
3- كفر الشيخ علي صابر 3000 جنيه
4- الدقهلية سناء عبد الله الشربيني 3000 جنيه
5- القليوبية حمدي علي 3000 جنيه
6- المنيا طارق الأشهب 3000 جنيه
7- طنطا عبد القادر حماد 3000 جنيه
8- بني سويف أحمد عيد 3000 جنيه
9- أسيوط محمد مدكور 2000 جنيه
10- البحيرة ياسر الشهاوي 2000 جنيه

وتتم مكافأة باقي المحصلين المتميزين من خلال الإثابة المقررة لكل منطقة على حدة حسب جهودهم في التحصيل.

 

ير الأوقاف حصيل الإيرادات كلاء المناطق

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