وزير الأوقاف يقرر إثابة الأكثر تميزًا في مجال تحصيل الإيرادات

أشاد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجهود العاملين بهيئة الأوقاف المصرية.

وقرر الوزير إثابة الأكثر تميزًا في مجال تحصيل الإيرادات بمناطق الهيئة الذين حققوا إنجازًا كبيرًا خلال شهر مايو 2021م من مديري ووكلاء المناطق والمحصلين وذلك على النحو التالي :

1- القاهرة محمود عادل 5000 جنيه

2- الشرقية حميدي فتحي 3000 جنيه

3- كفر الشيخ علي صابر 3000 جنيه

4- الدقهلية سناء عبد الله الشربيني 3000 جنيه

5- القليوبية حمدي علي 3000 جنيه

6- المنيا طارق الأشهب 3000 جنيه

7- طنطا عبد القادر حماد 3000 جنيه

8- بني سويف أحمد عيد 3000 جنيه

9- أسيوط محمد مدكور 2000 جنيه

10- البحيرة ياسر الشهاوي 2000 جنيه

وتتم مكافأة باقي المحصلين المتميزين من خلال الإثابة المقررة لكل منطقة على حدة حسب جهودهم في التحصيل.