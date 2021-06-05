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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعقيدات فنية.. أستاذ موارد مائية: إثيوبيا تحاول فرض الأمر الواقع ولا دراسات علمية للسد

سد النهضة
سد النهضة

قال الدكتور  هاني سويلم أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الألمانية، إن إثيوبيا بدأت في تجفيف المنطقة الوسطى من سد النهضة تمهيدا للملء الثاني للسد.


وأضاف  هاني سويلم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" إثيوبيا تتبع أسلوب أحادي في بناء سد النهضة وهذا الأمر مرفوض بشكل كامل من مصر  وإثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع ".


وتابع هاني سويلم :"هناك تعقيدات فنية كثيرة في ملف سد النهضة، وكيف يبنى سد بهذه الضخامة في ظل كم هائل من المهاترات ".

 

وأكمل هاني سويلم :"  الفتحتان العاملتان حاليا في سد النهضة  تم تغيير مناسيبهما  خلال فترة بناء سد النهضة وهذا أمر غير فني ولا يصح تنفيذه".

 

ولفت هاني سويلم :" حتى الان لا  توجد دراسات اقتصادية واجتماعية لسد النهضة وحتى الآن تحدث تعديلات أساسية في جسم السد وما يحدث أمر لا يقبله عقل ".

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