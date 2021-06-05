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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير التربية والتعليم يوجه رسالة للطلاب قبل امتحان الثانوية العامة ..فيديو

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور  طارق شوقي  وزير التربية والتعليم ، إن التعليم والصحة الآن من أولويات الجمهورية ، كما أننا نستمع إلى أولياء الأمور والطلاب ونستجيب لهم ولمطالبهم وهنا يشعر به الأغلبية ومازال أمامنا الطريق طويلا ، ولا يهمنا شيء سوى التوصل للحقيقة كما هي .

 


واضاف  طارق شوقي  خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، أن  نخصص وقتا كبيرا جدا لرصد جميع آراء أولياء الأمور هذا بالإضافة إلي أننا نتحمل النقد لأننا ندرك أن هناك تغيرا ثقافيا كبيرا ونتناقش مع أولياء الأمور علي جميع وسائل التواصل الاجتماعي وهذا من أجل نجاح منظومة التعليم الجديدة.

 

واأوضح طارق شوقي ، أننا لا ننام منذ شهور ونعمل ليل نهار وهذا من أجل تقديم جودة تعليم جيدة وجديدة ، والرسالة التي نقوم بتوصيلها إلى الطلاب وأولياء الأمور منذ 3 سنوات هي أن أسلوب أداء الامتحان ليس هو القضية ولكن التغير أصبح في طريقة التقييم التي تقتضي تغير أسلوب المذاكرة لدى الطالب .

 

وتابع طارق شوقي ، أن التابلت ليس من أجل الامتحانات فقط ولكن الغرض منه هو الوصول إلى المحتوي الذى يجب أن يقوم الطالب بمذاكرته حتي يكونوا جاهزين إلى الأسئلة التي سيتم وضعها .

 

واستكمل : انه يجب أن يهتم الطالب بطريقة التقييم والوزارة تعمل على تقديم محتوي افضل مؤكدا أن أسئلة الامتحانات التجريبية ليست صعبة ولكنها مختلفة فقط لأنها تعتمد علي الفهم وليس الحفظ .


 

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم التواصل الاجتماعي الثانوية العامة التربية والتعليم منظومة التعليم

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