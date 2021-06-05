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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فشل فني..هاني رسلان يكشف تطورًا خطيرًا فى الملء الثانى لـ سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

قال الدكتور هانى رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية،  إن الناحية الغربية لسد النهضة لا تزال مفتوحة وستنتهى الشهر المقبل.


وأضاف “رسلان” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى فى برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، أن هناك فشلا فى الملء الثانى لسد النهضة ويرجع ذلك لوجود فشل فني وإداري.

 

أوضح  مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية،  أن إثيوبيا كانت تقرر فى السابق أثناء الملء الأول ٤،٩ مليار متر مكعب ولكنها لم تستطع فعل ذلك، منوهًا إلى أن الملء الأول اضافة للملء الثانى سيكون أقل من ٥ مليارات متر مكعب وسيصل إلى ٢ مليار.

 

وأشار الدكتور هانى رسلان إلى أن إثيوبيا تحاول إقناع مصر والسودان أن الملء الثانى السد سيكون بسيطا جدا.

 

وتابع:" أن إثيوبيا طوال التاريخ تعيش فى عزلة وفى التكوين النفسي للشعب الإثيوبي التوجس من الغير و العناد و الخصومات مع الآخرين" .

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