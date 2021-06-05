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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باستثمارات 7 مليارات دولار.. هيئة قناة السويس وضعت حجر الأساس لمشروع بتروكيماويات

صدى البلد

قال المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تم اليوم وضع حجر الأساس لأكبر مشروع بتروكيماويات.

وتابع زكي، خلال مداخلة مع برنامج “الحياة اليوم”المذاع عبر قناة “الحياة”، مشروع البتروكيماويات سيكون باكورة تحويل منطقة السخنة لـ منطقة محورية، لافتا إلى أن الاستثمارات مصرية وخارجية بـ 7.5 مليار دولار، وسيوفر 15 ألف فرصة عمل.

وأوضح زكى، هناك مشروعان جدد سيتم الإعلان عنهما مجددا.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول متابعة المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها في إطار تنمية هذه المنطقة الاقتصادية لتكون جاذبة للاستثمارات واجتذاب الصناعات وتوطينها.


وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التي تبذلها الهيئة لتجهيز المنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات من الخارج والداخل، واحتضان المشروعات الصناعية الكبرى، مثمنًأ في هذا الإطار مشروعات تحديث البنية التحتية وتطوير الموانئ والأغراض اللوجستية، مشيراً إلى أن ذلك يعزز قدرة هذه المنطقة الاقتصادية على منافسة المناطق المثيلة في العالم والاستفادة من ميزة الموقع الجغرافي المميز لمصر.  


وتطرق الاجتماع إلى مناقشة القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا تنظيم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالإستيراد والتصدير، والتي وافقت عليها الحكومة في اجتماعها الأخير الشهر الجاري، ومن المقرر أن يتم إصدارها قريباً. 

 

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