عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت بدون اي تغيير علي مستوي البنوك المصرية منذ الخميس الماضي.


بلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري.

تراجع كبير بـ أسعار الذهب وصعود الدولار

سعر الدولار في البنوك اليوم 1-6-2021


ووصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو  15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ الاهلي المصري، المصرف العربي الدوليAIB، الامارات دبي الوطني، مصر”.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ العربي، التنمية الصناعية، HSBC،التجاري وفا ،الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، سايب، الاسكندرية، الكويت الوطنيNBK”.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك “ مصر ايران للتنمية، المصري الخليجي المصرف المتحد، ابوظبي الاول ، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الاهليQNB، بلومـ، المشرق، قناة السويس، مصرف ابوظبي الاسلامي، كريدي اجريكول، البركة، الاهلي المتحد، ABC، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، التعمير والاسكان، عودة”.


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في " الاستثمار العربي، 


اعلي سعر 


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنييه للبيع في بنك الاهلي الكوتيي، 


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.

اسعار الدولار مقابل الجنيه مال واعمال البنك المركزي اخبار مصر

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 5 يونيو 2021

ترشيحاتنا

فيضان وغرق.. خبير يكشف مفاجأة تهدد سلامة سد النهضة ..فيديو

إتجار بالبشر.. الرئيس التونسي: الحلول الأمنية ليست كافية لمعالجة مشكلة الهجرة

أحمد موسى: حجز إثيوبيا مترا واحدا من المياه مؤشر خطر وأطالب الدولة بهذا الأمر

باستثمارات 7 مليارات دولار.. هيئة قناة السويس وضعت حجر الأساس لمشروع بتروكيماويات

فشل فني..هاني رسلان يكشف تطورًا خطيرًا فى الملء الثانى لـ سد النهضة

هذه الإصابة تحرم عمر مرموش من ودية المنتخب الأوليمبي وجنوب إفريقيا الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة سد النهضة.. السودان يحذر من عواقب وخيمة بسبب تعنت إثيوبيا

نهال عنبر تكشف لـ صدى البلد آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

قرار صارم من شوقي غريب تجاه نجم الأهلي فى معسكر العين السخنة

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

خزنة ضخمة في منزله .. ثروة محمد رمضان تهدد مستقبله

إثيوبيا تبدأ تفريغ سد تكزي.. والسودان تحذر المواطنين وتدعوهم للحفاظ على أرواحهم

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً مشتركا فى نطاق الأسطول الشمالى.. صور

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

فيديو

شاهد.. قارئ كف تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم قبل 40 عاما

فيديو جراف.. بياكل شنبه.. استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب

«بتكلم مين يلا».. القصة الكاملة لـ خناقة أحمد سعد وشاب داخل بنزينة

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر وأفريقيا والعالم

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الحضن

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ