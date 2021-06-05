استقرار أسعار الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت بدون اي تغيير علي مستوي البنوك المصرية منذ الخميس الماضي.



بلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري.



ووصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ الاهلي المصري، المصرف العربي الدوليAIB، الامارات دبي الوطني، مصر”.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ العربي، التنمية الصناعية، HSBC،التجاري وفا ،الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، سايب، الاسكندرية، الكويت الوطنيNBK”.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك “ مصر ايران للتنمية، المصري الخليجي المصرف المتحد، ابوظبي الاول ، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الاهليQNB، بلومـ، المشرق، قناة السويس، مصرف ابوظبي الاسلامي، كريدي اجريكول، البركة، الاهلي المتحد، ABC، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، التعمير والاسكان، عودة”.



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في " الاستثمار العربي،



اعلي سعر



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنييه للبيع في بنك الاهلي الكوتيي،



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.