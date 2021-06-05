تعاون فني جديد بين كارول سماحة والشاعر خالد تاج الدين

إجتمع كل من الفنانة كارول سماحة، والشاعر خالد تاج الدين، والمخرج باتول عرفة، للعمل على أغنية جديدة تستعد كارول لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وكانت كارول سماحة، قد طرحت مؤخراً أغنية “اللي خان” تتر مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2021.

أغنية “اللي خان” غناء: الفنانة كارول سماحة، وكلمات : د/ مدحت العدل، وألحان : أحمد العدل.





يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" من بطولة الفنانة نيللي كريم، بجانب كل من محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.