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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلس إدارة المتحدة: تعيين ألبرت شفيق رئيسا لشبكة قنوات ON

ألبرت شفيق
ألبرت شفيق

فى إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة تعيين ألبرت شفيق رئيسا لشبكة قنوات ON 

ألبرت شفيق عمل رئيسا لشبكة تليفزيون النهار فى عام 2016 ثم رئيسا لقناة EXTRA NEWS وفى هذة الاثناء تولى مهمة الإشراف على تطوير القناة الأولى بالتليفزيون المصرى وقد تخرج فى كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1993 

كما عمل مديراً لوكالة فيديو كايرو للأخبار والتى تعامل من خلالها مع عدد من كبير القنوات الفضائية العالمية مثل CNNوBBC  وmbc وfox newsg  و nhk ثم أسس مكتب الوكالة فى بيروت والعراق بالإضافة إلى تأسيسه قناة النهرين فى العراق وتوليه إدارتها فى عام 2004 وتأسيسه قناة on tv  اول قناة مصرية إخبارية مستقلة وتوليه رئاستها فى عام 2008 وكذا قناة on tv live فى عام 2011 ووكالة أنباء ona وأكاديمية   ona للتدريب الإعلامى فى عام 2012

قناة ON ألبرت شفيق الشركة المتحدة

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