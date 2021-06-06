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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر نص الخطاب التاريخي للسادات  بعودة الملاحة بقناة السويس بعد توقف 8 سنوات

الرئيس انور السادات
الرئيس انور السادات خلال إلقاءه الخطاب

حلت، أمس السبت، الذكرى الـ 46 عامًا، لإعادة فتح قناة السويس شريان الملاحة العالمية.

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واختار  الرئيس الراحل محمد انور السادات، مدينة بورسعيد، ليوجه رسالة للعالم، معلنا في ٥ يونيو ١٩٧٥، عودة الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بعد توقف 8 سنوات.

جاء نص الخطاب: " إنني أتوجه إلى العالم هذا هو الشعب  هذه هي إرادة مصر هذه هي قوة مصر هذه هي أصالة مصر هذه هي صلابة مصر ، وباسم مصر أقول للعالم كله إننا نفتح قناتنا شريان للرخاء شريان للسلام شريان للمحبة "

في السياق ذاته، يقول محمد منصور، مورخ تاريخي، أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات إعادة افتتاح قناة السويس، في مثل هذا اليوم، أمام حركة الملاحة العالمية بعد انتهاء أعمال تطهيرها، وبعد توقف في حركة الملاحة، ثمانية أعوام، انتهت بانتصار أكتوبر وانتهاء أعمال التطهير التي استمرت من أبريل ١٩٧٤، وحتى إعادة الافتتاح في الخامس من يونيو ١٩٧٥.

 

قناة السويس هيئة قناة السويس الاسماعيلية عودة الملاحة بورسعيد

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