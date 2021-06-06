عبد الرحمن وائل يحقق ذهبية بطولة إفريقيا للتايكوندو بالسنغال

حقق عبد الرحمن وائل ذهبية منافسات وزن -68 كجم في منافسات بطولة إفريقيا المقامة يومي 6 و7 يونيو بالعاصمة السنغالية داكار.



وكان "عبد الرحمن" قد تغلب على لاعب المغرب في نصف النهائي بالنقطة الذهبية ليتأهل إلى نهائي البطولة.

كما حققت لاعبات المنتخب المصري أربعة برونزيات عن طريق كلا من هداية ملاك في منافسات وزن 67 كجم ونور حسين في منافسات وزن - 49 كجم و أشرقت نبيل في وزن 57 كجم وتقى شعبان في وزن +73 كجم.

وتقام البطولة الإفريقية يومي 6 و7 يونيو بمشاركة 189 لاعبا يمثلون نحو 30 دولة إفريقية يتنافسون في ثمانية موازين للرجال ومتلهم للسيدات.

وتخوض مصر منافسات البطولة بخمسة عشر لاعبا بواقع 7 لاعبين و8 لاعبات.

واللاعبون هم: عمر شراقي (-54 كجم)، ومصطفى فرج (-58 كجم)، و أحمد وائل (-63 كجم)، وعبدالرحمن وائل (-68 كجم)، وعبدالرحمن خلف (-74 كجم)، وسيف عيسى (-80 كجم)، و أحمد الراوي (-87 كجم).

واللاعبات هن: شهد سامي (-46 كجم)، و نور حسين (-49 كجم)، و منة الله مدحت (-53 كجم)، و أشرقت نبيل (-57 كجم)، و روان الرفاعي (62 كجم)، و هداية ملاك (-67 كجم)، و مسيون إيهاب (-73 كجم)، و تقى شعبان (+73 كجم).

ويقود المنتخب المصري المدير الفني المكسيكي أوسكار سالازار والمدربان أسامة السيد ومحمد مجدي.

ويرأس البعثة كريم شبانة عضو مجلس ادارة اتحاد التايكوندو، ويرافقه الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية والاتحاد المصري للتايكوندو.

و تعد البطولة الإفريقية أحد المحطات المهمة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية حيث أصبحت المنافسة في القارة السمراء ذات طابع قوي بعد حصول العديد من اللاعبين الأفارقة علي ميداليات في بطولات العالم و دورات الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى أن البطولة الإفريقية مصنفة من فئة G4 التي تمنح صاحب الميدالية الذهبية 40 نقطة في التصنيف العالمي والأوليمبي الذي يتم على اساسه إجراء القرعة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو التي ستنطلق يوليو المقبل.