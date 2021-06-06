مصرع واصابة 3 أشخاص صعقا بالكهرباء بـ طوخ

أثناء غسيل سيارة

لقي شخصين مصرعهما وأصيب آخر إثر تعرضهم للصعق بالكهرباء بمغسلة على الرياح التوفيقي بطوخ بمحافظة القليوبية .

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ يفيد بوفاة ع م ا وس ع وإصابة آخر صعقا بالكهرباء.

توصلت التحريات أن السبب حدوث ماس كهربائي في مغسلة على الرياح التوفيقي بطوخ أثناء قيامهم بغسل سيارة أحدهم وتم نقل المتوفيين والمصاب إلى مستشفي بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة.

من ناحية، أخرى أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق بنها القناطر بمحافظة القليوبية بسبب السرعة الزائدة، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية اخطارا بوقوع حادث تصادم بالقناطر ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف وتبين تصادم سيارتين اجرة بطريق بنها – القناطر عند منطقة الوقف.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم الى المستشفى ورفع أنقاض الحادث من الطريق وتولت النيابة التحقيق.