في 10 دقائق .. اصنعي فطيرة الطاسة على طريقة نجلاء الشرشابي
إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات سهلة وبسيطة في المنزل، يمكنك أن تتعلمي طريقة عمل فطير في الطاسة بدون أي مجهود للشيف نجلاء الشرشابي
مقادير فطير الطاسة
3 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح ماء للعجن
سمن
طريقة تحضير فطير الطاسة
* تخلط المقادير الجافة.
* يضاف الماء المغلي أثناء الخفق حسب الحاجة حتى ضبط القوام.
* تضاف 2ملعقة من السمن مع الاستمرار في الخفق.
* تشكل العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم.
* تفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق ثم يضاف فوقها سمن وتطبق.
* تكرر مرحلة وضع السمن والتطبيق مرة أخرى ثم تترك لترتاح قليلاً.
* تسوى كل فطيرة من الوجهين على طاسة ساخنة مدهونة بالسمن.
* أو يرص على صاج فرن مدهون بالسمن ويسوى بالفرن.
* يقدم الفطير بالهنا.