الاتحاد الدولي للجمباز: مصر قادرة على تنظيم بطولات أكبر من كأس العالم

أكدت الإيطالية دوناتيلا ساشي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للجمباز، أنها تفاجأت بسبب التنظيم المبهر من الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، لأول بطولة كأس عالم للجمباز الفني رجال وسيدات داخل قارة إفريقيا، مشددة على أن الاتحاد الدولي للعبة منبهر بما قدمته الدولة المصرية بقدراتها الكبيرة.



وأضافت عضو الاتحاد الدولي للجمباز: "أعرف مجلس إدارة اتحاد الجمباز المصري، منذ وقت طويل، ولكني رغم هذا انبهرت بالتنظيم، ولولا تواجدي هنا فى مصر ما صدقت، وتأكدت أن مصر لديها القدرة على تنظيم ما هو أعلى من كأس العالم".



وأشارت دوناتيلا عضو الاتحاد الدولي للجمباز إلى أن قدرة اللاعبين والمدربين لم تكن في أعلى مستوياتها، وذلك بسبب جائحة كورونا، وعادت لتقول: "يحب أن يكون هناك تدريب يومي، للاعبين الذين يستعدون للأولمبياد، فكانت بطولة كأس العالم بمصر، خير إعداد لهم، بعيدا عن النتائج، فقد كانت منافسة قوية لاختبار قدراتهم".



واستطردت ساسي عضو الاتحاد الدولي للجمباز قائلة: "نتلقى كل يوم المزيد من التحذيرات حول الأولمبياد، لأجل تقليل عدد الوفود، وستظهر أولمبياد طوكيو 2020 بمشهد جديد للأسف، وستكون هناك فقاعة طبية كالتي تحدث الآن في مصر، ومن شروطها تلقي التطعيمات اللازمة، مع عدم السماح للجمهور بالحضور".



وأكملت عضو الاتحاد الدولي للجمباز : "مصر طبقت نظام الفقاعة الطبية بشكل ممتاز، ولم يكن مسموح لنا بالتجول خارج الفندق أو الاستاد، وأود توجيه الشكر إلى الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة على الدعم الدائم لنجاح البطولة، وكذلك اتحاد الجمباز المصري برئاسة الدكتور إيهاب أمين، واللجنة المنظمة، على الجهد المبذول وتذليل كافة العقبات أمام الوفود والمنتخبات المشاركة".