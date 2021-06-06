ليس لدي سوى هدف واحد.. كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على الرد على ما تردد مؤخرا بشأن تلقيه بعض العروض خلال الفترة الحالية.



وأكد كارتيرون أن تلقي العروض أمر طبيعي بالنسبة لأي مدرب و أنه بمجرد أن تم الإعلان عن اقتراب عودته من الزمالك ورحيله عن التعاون السعودي تلقى عرضين واحد منهما جاء من أحد الأندية الإماراتية وكان يساوي أربعة أضعاف راتبه مع الزمالك حالياً.



واضاف كارتيرون أن عودته للقلعه البيضاء كان بمثابة تحدي خاص له من أجل تحقيق البطولات ومصالحة جماهير نادي الزمالك الغاضبة منه بسبب توقيت رحيله خلال ولايته الأولى.



وشدد كارتيرون على أنه عندما كان متواجدا في بلاده خلال الأيام الماضية تفاجىء بأن هناك عدد كبير يتواصل معه منهم لاعبين في الزمالك للاطمئنان على عدم رحيله.



وأوضح كارتيرون أن لديه هدف واحد حالياً وهو التتويج ببطولتي الدوري والكأس مع الزمالك، وأنه يفضل العيش في مصر عن الكثير من بلدان العالم.

يأتي هذا تعليقا على ما تردد في الإعلام عن سفره إلى الخارج بعد تلقيه عرض للرحيل عن القلعة البيضاء.