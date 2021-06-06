بعد وعكة مفاجئة.. تحسن الحالة الصحية لعضو مجلس الأهلي وخروجه من المستشفى

تحسنت الحالة الصحية لطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى الذى تعرض لوعكه صحية صباح اليوم وتم نقله إلى المستشفى.

وتعرض طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلى لوعكه صحية نقل على اثرها الى إحدى المستشفيات وأجرى العديد من الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته بشكل كامل .

وأثبت الفحوصات الطبية سلامته وحاجته الى الراحة فقط وتم خروجه من المستشفى فور ظهور نتيجة الفحوصات الطبية .

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب على الاطمئنان بشكل لحظى على طارق قنديل وحالته الصحية فى ظل الارتباط القوي بين طارق قنديل وأعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى.

وشهدت الفترة الماضية حرص شديد من طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلى على السفر على نفقته الخاصة مع فريق الكرة فى العديد من الرحلات الأخيرة ومرافقة البعثة لمساندة اللاعبين والجهاز الفنى ودعمهم فى البطولات المختلفة وهو الأمر الذى جعل جماهير الأهلى تطلق عليه " وش السعد " فى الرحلات الخارجية.