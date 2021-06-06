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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رجل يقتل شخصين ببندقية صيد على جزيرة كورفو اليونانية وينتحر | فيديو

الشرطة اليونانية
الشرطة اليونانية

أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم الأحد، عن أن رجلاً يونانيًا قتل شخصين برصاصة بندقية صيد بالقرب من فندق في منتجع جزيرة كورفو اليونانية قبل أن ينتحر.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ضابط شرطة قوله "تلقينا بلاغاً عن إطلاق نار في الساعة 11:30 صباحاً (0830 بتوقيت جرينتش) بالقرب من فندق" في منتجع داسيا الساحلي.

ووفقًا للتقارير المتداولة في وسائل الإعلام اليونانية، كان المشتبه به متأخرًا في دفع إيجاره وأرادت صاحبة المنزل إخلائه، لقد انخرطوا في شجار قاطعه مستأجر آخر، وهو فرنسي مقيم من أصل يوناني.

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أشارت التقارير الأولية إلى أن الجاني قتل زوجين فرنسيين كانا يقضيان عطلة في كورفو ؛ ومع ذلك ، أوضحت تقارير لاحقة أن المرأة كانت صاحبة فندق ، بينما الضحية الأخرى ، وهي يونانية مقيمة في فرنسا ، كانت تقيم هناك.

وبعد أن فتح المهاجم النار قتل الرجل على الفور فيما توفيت المرأة متأثرة بجراحها في المستشفى.

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