مصرع شخصين صدمتهما سيارتين ببني سويف

مصرع شخصين صدمتهما سيارتين في حادثين متفرقين ببني سويف

لقي شخصين “رجل وإمراة ”مصرعهما "صدمتهما سيارتين في حادثين متفرقين ببني سويف وتم نقل جثمانهما الي المستشفي .

ففي الحادث الأول لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأحد، بعد أن صدمتها سيارة أسفل كوبري عدلي منصور بمدينة بنى سويف وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً بمصرع سيدة بعد أن صدمتها سيارة أسفل كوبري عدلي منصور والذى ووجه على الفور بسرعة نقل السيدة إلى مشرحة المستشفى وضبط قائد السيارة.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير هيئة الإسعاف فرع بنى سويف إلى محل الواقعة حيث تبين أن الحثة لسيدة وتدعي "سوزان.و.ا" 43 سنة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.

وفي الحادث الثاني لقي فلاح مصرعه، اليوم الأحد، بعد أن صدمته سيارة ملاكي أمام قرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف وتم نقله إلى مشرحة المستشفى.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً بمصرع فلاح بعد أن صدمته سيارة ملاكي أمام قرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة والذى ووجه على الفور بسرعة نقل الفلاح إلى مشرحة المستشفى وضبط قائد السيارة.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير هيئة الإسعاف فرع بنى سويف إلى محل الواقعة حيث تبين أن الحثة لفلاح ويدعي "عيد ع.ا" 66 سنة وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.