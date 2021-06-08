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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعشق رمل سيناء وكل يوم تمثال جديد "

نحات الرمال على شواطئ طور سيناء ..شاهد

نحات الرمال بسيناء
نحات الرمال بسيناء

يعتبر فن النحت علي الرمال هواية تخلصه من الطاقة السلبية  وتحولها إلي طاقة إيجابية وكل يوم يرسم كلمات وتماثيل بالرمال علي شواطئ ارض الفيروز  معبرا عن حب الوطن وجمال سيناء، ويتجمع  حوله رواد الشواطئ من المصطافين  وسكان طور سيناء لمشاهدة النحت علي الرمال  والتقاط الصور التذكاريه  مع أعماله .

 

إنه نحات الرمال الشاب إسلام النجار ٣٥ سنة من سكان طور سيناء  الذي يهوي النحت والرسم  علي  الرمال  ويعتبر أن الرسم  والنحت علي الرمال هوايته المفضلة .


وأشار النجار  إلي أنه رسم اليوم اسم سيناء الحبيبة التي تعتبر اغلي اسم علي المصريين  و أضاف النجار أنه  كل يوم ينحت تماثيل  مثل الحصان و الدولفين  وأسماك البحر  وكذلك الكلمات العزيزة علي المصريين  فلسطين التي رسمها بمناسبة  قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعمار غزة  بشركات المقاولات المصرية  ودعم القضية الفلسطينية  .


واقترح نحات الرمال تنظيم معارض  ومهرجانات للنحت علي رمال الشواطئ  بمشاركة الاطفال مشيرة إلي أن النحت علي الرمال فن يساعد علي تشكيل شخصية ووجدان الاطفال وخاصة عندما يكون هادف  .


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نحات الرمال

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اخبار المحافظات جنوب سيناء النحت الرمال طور سيناء نحات الرمال

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