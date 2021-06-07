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رئيس التحرير
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أخبار العالم

لهذا السبب.. الاحتلال الإسرائيلي يجري أعمال تمشيط على الحدود مع لبنان

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية

كتب: شيماء مصطفى

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته قامت خلال ساعات الليل بأعمال تمشيط واسعة على الحدود مع لبنان، وذلك بعد رصد تحركات لشخصين في المنطقة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الاثنين: "خلال ساعات الليلة قامت قواتنا بأعمال تمشيط واسعة في ضوء رصد آثار مشتبه فيهما في منطقة السياج الأمني مع لبنان".

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وأضاف: "يتضح من المؤشرات في الميدان أن الحديث ليس عن عمل تخريبي"، لافتا إلى أن قوات الجيش تواصل أعمال البحث التي تشارك فيها أيضًا قوات الشرطة.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قذائف إنارة بالقرب من الحدود اللبنانية، مساء أمس الأحد.

وقالت القناة "12" العبرية إن جيش الاحتلال أطلق قذائف الإنارة بالقرب من بلدة شلومي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد أن ثارت شكوك حول العبث بالسياج الأمني.

إسرائيل لبنان الحدود الاحتلال الاسرائيلي تحركات جيش الاحتلال

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