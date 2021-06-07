رئيس الوزراء يتابع مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل مبنى ..ويؤكد: هدفنا تأمين ملكية المواطنين.. ونواب: نقلة نوعية لمصر

اسكان النواب:

منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية في مصر يضمن حقوق الدولة والمواطن

برلماني:

إنشاء رقم قومي لكل عقار يخدم أهداف التنمية المستدتمة

نائب بالشيوخ:

حصر وإدارة الثروة العقارية يمثل نقلة نوعية لمصر



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماعا؛ لمتابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومسئولي الجهات المعنية.



واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن ضبط وتأمين السوق العقارية، بالإضافة إلى القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك جهودا كبيرة بُذلت في هذا الملف، بالتعاون بين وزارات: العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، والاتصالات، بشأن هذا المشروع، كما أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بذل جهوداً واضحة في هذا الملف المهم.

وعرض وزير الاتصالات تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، مؤكداً المضي في استكمال تنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف إيجاد بنية معلوماتية مكانية لحصر وإدارة الثروة العقارية تعتمد على وجود رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة، يساعد على ربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، وتسهيل وحوكمة الإجراءات المتعلقة بها من تسجيل وتراخيص وغيرها من المعاملات، والمساهمة في تقليل المخالفات والتعديات وحفظ الملكيات، مما يحقق هيبة الدولة ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين وتعظيم العائد الاقتصادي للعقارات ويرفع من ترتيب الدولة المصرية في المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات العالمية.

من جانبه عرض المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أبرز التحديات ومحاور العمل على تنفيذ هذا المشروع المهم، مشيراً إلى ما تم في إطار استكمال قاعدة البيانات الجيومعلوماتية مثل أسماء الشوارع والحدود الإدارية، وانشاء الرقم القومي العقاري، إلى جانب تدقيق البيانات وأعمال الربط من واقع المسح الميداني وفق نموذج موحد معتمد، فضلأً عن تبسيط إجراءات ودوات العمل الحالية للتراخيص والشهر العقاري وغيرها، وكذا مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة وأبرزها اعتماد قانون الرقم القومي الموحد ولائحته التنفيذية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لحوكمة المنظومة، بالإضافة إلى إعداد المتصفح العقاري لاستخدامه في التكامل بين إجراءات التراخيص والتسجيل والأملاك والضرائب العقارية، إلى جانب تحقيق عناصر الربط والتكامل بين قواعد البيانات لإحراز أهداف حوكمة الإجراءات الحكومية.

وتطرق المهندس خالد العطار إلى ماتم إنجازه في إطار مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في إطار محافظة بورسعيد، التي بدأ تطبيق المشروع بها بشكل استرشادي، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من تكويد أكثر من 35 ألف قطعة أرض، و نحو 23 ألف مبنى، و 5088 شارعاً، في بورسعيد، بنسبة إنجاز 100% وذلك من واقع خرائط التعبئة العامة والإحصاء، مضيفاً أنه تم أيضاً تكويد حوالي 261.1 ألف وحدة وربطها بالمباني جغرافياً من إجمالي نحو 270.2 ألف وحدة بنسبة إنجاز 97% من واقع بيانات مشتركي شركات توزيع الكهرباء، منوهاً إلى أنه تم استكمال الربط الجغرافي لعدد 100 مبنى من واقع بيانات الكهرباء والشهر العقاري والتراخيص.

وتم الاتفاق على إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في محافظة بورسعيد في شهر يوليو المقبل كنموذج استرشادي جاهز للتعميم في باقي المحافظات.

وحول هذا الموضوع أكد نواب البرلمان على أهمية اتخاذ الخطوة، وما تمثله من نقلة نوعية للبلاد، كما أنها تخدم أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تحقيق منظومة التحول الرقمي في مصر.

وفي هذا الصدد قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك جهودا كبيرة بذلتها الدولة المصرية، في حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار، مؤكدا أن هذا الأمر له العديد من الإيجابيات التي تعود على الدولة والمواطن.

وأشار النائب إيهاب منصور في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن التصالح في مخالفات البناء كشف العديد من الأزمات والمشاكل، حيث انه عندما كان يقوم الشخص بتقديم طلب التصالح، وتقوم اللجنة المختصة للنزول المعاينة، كانت المشكلة تكمن في عدم تحديد العنوان وبالتالي صعوبة إجراء التصالح، وهذا الأمر كان يضيع حق الدولة.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، على ان منظومة حصر الثورة العقارية في مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك بسبب مردودها الإيجابي في الإستفادة من هذه الثروة وتعظيم الإفادة منها، لافتا إلى أن وجود رقم قومي لكل عقار يسهل التعامل مع المواطنين ، كما أنه سيضمن غلتزام المواطن في دفع ما عليه من فواتير ومستحقات للدولة دون عناء .

من جانبه أكد النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، على اهمية الجهود التي تبذلها الدولة في عمل رقم قومي لكل عقار على أرض مصر، موضحا أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في حصر الثروة العقارية في كافة أنحاء الجمهورية ، كما أنها تساعد على نحو كبير في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار النائب عمرو درويش فى تصريحاته لموقع صدى البلد الى أن هذا القرار سيكون له المردود الايجابي الأكبر على كل من الدولة والمواطن، وذلك كونه سيسهم فى توفير فرص عمل كبيرة للشباب، من خلال تدريبهم عن طريق دورات تعليمية ،الأمر الذي يسهم في تنمية خبراتهم و تعزيز كفاءتهم في هذا المجال ، من خلال النماذج المميكنة على أجهزة الكمبيوتر، وذلك للمساعدة في إنجاز هذا المشروع العملاق .

وأوضح النائب عمرو درويش أنه سيكون هناك تنسيق بين الدولة والمقيمين العقاريين، عن طريق إعطائهم صلاحيات تسمح لهم بالدخول على قواعد البيانات، لتسهيل معرفة تفاصيل ملكية أي عقار وترخيصه ، وكذا معرفة موقفه القانوني ، وإذ كان عليه أي مخالفات، من خلال قواعد البيانات، مما يسهل من عملية تقييمه.

وتابع النائب عمرو درويش، أن وجود رقم قومي لكل عقار على أرض مصر ، خطوة هامة لتحديث و معرفة الثروة العقارية في مصر، ومعرفة الحقوق و الواجبات ، كما أنه سيسهم فى ترتيب البيوت المصرية بشكل احترافي ، على غرار دول العالم المتقدم.

فيما قال النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أنه في ظل اتباع الدولة المصرية منظومة التحول الرقمي، يتم الأن التوجه لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة وفي إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف البلشي في تصريحاته لـ " صدى البلد" ان أن الهدف من مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار، هو حصر جميع الوحدات العقارية وإنشاء قاعدة بيانات لجميع الوحدات داخل كل محافظة للقضاء على العشوائية، حيث أنها تمثل نقلة نوعية لمصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ النائب احمد البلشي، أن الإهتمام بحصر الثروة العقارية ستساهم في تحقيق الاستفادة القصوى منها، كما أنها تضمن حقوق الدولة كاملة دون أي تلاعب، موضحا أن هذا القرار يأتي في إطار دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.