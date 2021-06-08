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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق إنسان النواب تناقش تقرير الزيارة الميدانية لسجن المرج ..اليوم

سجن المرج
سجن المرج

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب 5 اجتماعات الأسبوع الحالى ، حيث تعقد اليوم الثلاثاء الساعة الرابعة مساءً عقب انتهاء الجلسة العامة لاستكمال مناقشة تقرير الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى سجن المرج يوم السبت 24 أبريل 2021، ووضع توصيات اللجنة بشأنها.

وكانت قد عقدت اللجنة أمس الاثنين اجتماعا عقب انتهاء الجلسة العامة  لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الثقافة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.  

ويعقد الاجتماع الرابع لبحث الشكاوى الواردة إلى اللجنة.

ويعقد الاجتماع الخامس بحضور السفيرة نائلة جبر وذلك لمناقشة ظاهرتى الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱/ ۲۰۲۳، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.

وكان قد عقد الاجتماع الأول للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أمس الاول الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التعاون الدولى من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.  

لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الزيارة الميدانية سجن المرج وزارة الثقافة الهجرة غير الشرعية

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