صحف الكويت اليوم.. فرنسا تفتح تحقيقاً حول ثروة حاكم مصرف لبنان في أوروبا..داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم إرهابي في ليبيا.. ونتنياهو يكرر سيناريو ترامب حول اقتحام الكابيتول

كتب: شيماء مصطفى

- فرنسا تفتح تحقيقاً حول ثروة حاكم مصرف لبنان في أوروبا

-المغرب: استئناف الرحلات الجوية اعتباراً من 15 يونيو

-الإمارات: صفحة الخلاف مع قطر طُويت

-أمطار غزيرة وفيضانات تقتل 17 وتشرد عشرات الآلاف في سريلانكا

-مصر تسجل 801 إصابة جديدة بكورونا.. و 43 حالة وفاة

-بلينكن: الولايات المتحدة مصممة على معرفة أصول وباء كورونا

تناولت الصحف الكويتية، صباح اليوم الاثنين، مستجدات الشأن المحلي والدولي، فضلًا عن اهتمامها بالشأن المصري، وأبرز القضايا التي تشغل بال القراء.

ففي الشأن المصري، قالت صحيفة "الأنباء"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وذلك لينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة وفق أعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب.

ومن صحيفة "الوطن"، أعلنت وزارة الصحة، عن خروج 733 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 196604 حتى اليوم.

وأشارت الصحة إلى أنه تم تسجيل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 43 حالة وفاة جديدة.

عربيًا، قالت صحيفة "الأنباء"، إن القضاء الفرنسي ينظر في ملف الثروة التي يملكها في أوروبا، حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، في وقت يغرق بلده في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.

ومن صحيفة "القبس"، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أن البلاد ستفتح مطاراتها أمام الرحلات الدولية اعتبارا من 15 يونيو الجاري، وذلك لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن.

إلى ذلك، قالت الوزارة في بيان: إن الأجانب سيُسمح لهم أيضا بدخول المملكة بشرط تلقيهم اللقاح الواقي من كوفيد-19 أو حيازتهم شهادة تثبت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا.

أما صحيفة "الراي"، فنقلت عن المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش بأن بلاده طوت صفحة الخلاف مع قطر وأنها تتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وثقة.

وكتب قرقاش على حسابه بموقع "تويتر": "يسأل البعض عن موقف الإمارات في ذكرى أزمة قطر ومقاطعة الدول الأربع للدوحة. الإمارات لا تنظر للماضي، وقد طوت الصفحة، وهي تتطلع للمستقبل بتفاؤل وثقة، وتضيف صفحات وصفحات جديدة إلى أهدافها التنموية وطموحاتها لازدهار شعبها".

وسلطت صحيفة "الراي" الضوء على ما ذكرته الشرطة ومسؤولون ومسعفون بمدينة سبها، حيث وقع انفجار عند نقطة تفتيش بالمدينة الواقعة في جنوب ليبيا، أمس الأحد، مما أدى إلى مقتل شخصين أحدهما ضابط كبير بالشرطة.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إن أحد مسلحيه اقتحم نقطة التفتيش بسيارة ملغومة.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "الراي"، أن مسؤولين قالوا اليوم إن أمطارا غزيرة هطلت على سريلانكا وتسببت في فيضانات وانهيارات أرضية قتلت 17 على الأقل وأجبرت عشرات الآلاف على النزوح عن ديارهم.

وبعد أمطار استمرت على مدى عدة أيام، فاضت مياه الأنهار في السهول الجنوبية والغربية في مطلع الأسبوع، وأغرقت المناطق المنخفضة ودفعت عشرات الآلاف إلى اللجوء إلى مراكز الإغاثة.

ومن صحيفة "الوطن"، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن إدارة الرئيس بايدن مصممة على "الوصول لحقيقة أصول فيروس كورونا المستجد"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحاسب الصين".

وأوضح بلينكن، أن الصين لم "تمنحنا الشفافية الكاملة التي نحتاجها"، لافتا إلى أن مصلحة بكين أن تفعل هذا الأمر.

أما صحيفة "الجريدة"، فسلطت في تقرير لها، الضوء على الداخل الإسرائيلي، قائلة إنه قبل الخروج المرتقب لرئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، عادت إسرائيل لأجواء فترة مقتل رئيس وزرائها إسحق رابين عام 1995 برصاص يهودي متطرف لسعيه إلى التوصل لاتفاق الأرض مقابل السلام مع الفلسطينيين، في وقت تتجه الأوضاع في القدس إلى مزيد من التصعيد.

ووسط ترقب لانفجار وشيك للوضع في القدس والأراضي المحتلة، عزز التحذير غير المسبوق لرئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" نداف أرجمان المخاوف من تصاعد خطاب العنف وعمليات التحريض السياسي داخل إسرائيل والانجرار إلى سيناريو مشابه لاقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، وما رافق ذلك من أعمال عنف دامٍ وأجواء متوترة.