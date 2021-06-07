الجزائر.. إصابة 6 طالبات جامعيات بداء الكلب

تحذير شديد اللهجة من السلطات

كتب: شيماء مصطفى

أعلنت السلطات في الجزائر، إصابة 6 طالبات يُقمن بالمدينة الجامعية للبنات التابعة لجامعة العفرون في البليدة، بداء الكلب بعد لمسهمن لقطة تعود لإحدى المقيمات.

ووفقًا لقناة "النهار" الجزائرية، قالت مصادر إن صاحبة القطة تعرضت إلى الإصابة بداء الكلب أدى بها إلى إجراء فحوصات للقطة من قبل طبيب بيطري، والذي أكد أن القطة وطالبة مصابتان بداء الكلب.

وأضافت المصادر، أن البيطري الذي عاين القطة أصيب هو الآخر بداء الكلب، فضلا عن اكتشاف إصابة 5 طالبات أخريات بداء الكلب.

من جانبه، أصدر رئيس بلدية العفرون بيانا تحذيريا، لسكان المنطقة، طالبهم فيه بتجنب لمس القطط والكلاب.