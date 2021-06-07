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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لسلامة الأغذية.. تعرف على أبرز السموم التي تتواجد داخل الأطعمة

سلامة الأغذية
سلامة الأغذية

يتم الاحتفال في 7 يونيو من كل عام، بـ اليوم العالمي لسلامة الأغذية، وتعني سلامة الغذاء، والتركيز على الأساليب التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الفيروسات الضارة والبكتيريا والمواد الأخرى من دخول الإمدادات الغذائية .

وقدم موقع  boldsky ابرز السموم التي يمكن ان تتواجد في الأطعمة وطرق التخلص منها…

- السموم الحيوية المائية 

السموم الحيوية المائية أو السموم الحيوية البحرية هي في الأساس عوالق نباتية أو طحالب ضارة توجد في المحيطات، وتشير إحدى الدراسات إلى أنه من بين آلاف أنواع الطحالب الدقيقة الموجودة في الطبيعة ، يعتبر حوالي 300 نوع ضار وأكثر من 100 نوع يحتوي على سموم طبيعية يمكن أن تؤدي إلى موت البشر والحيوانات، تحتوي المحار مثل المحار وبلح البحر على سموم مائية لأنها تتغذى على الطحالب ، وفي بعض الحالات لا يتم التخلص من سموم الطحالب حتى بعد الطهي أو التجميد. 

 

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- الزئبق 

تحتوي بعض الأسماك الكبيرة مثل سمك القرش وسمك أبو سيف والمارلين على كمية كبيرة من الزئبق، ويمكن أن يؤدي تناول هذه الأسماك بكميات كبيرة إلى زيادة مخاطر التسمم ويسبب حالات متعلقة بالجهاز العصبي المركزي والرئتين والكليتين، وتوصي إدارة الغذاء والدواء ، الحوامل والمرضعات والأطفال بعدم تناول الأسماك الكبيرة. 

ويمكن أن يتسبب الزئبق الزائد في الجسم في حدوث خلل وظيفي في الأغشية والإنزيمات والبروتينات الهيكلية وحالات مثل ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام دقات القلب. 

- السموم الفطرية 

السموم الفطرية هي مركبات سامة تنتجها بعض أنواع الفطريات، تنقسم الفطريات التي تنتج السموم الفطرية إلى فئتين: مسببات الأمراض الأولية التي تؤثر على الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الطبيعي ومسببات الأمراض الانتهازية التي تؤثر على الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة. 

ويمكن أن يحدث نمو الفطريات خاصة خلال الظروف الدافئة والرطبة والرطبة حيث يتم تخزين الطعام أو الاحتفاظ به بعد الحصاد، ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الملوثة بالفطريات إلى الإصابة بالسرطان ونقص المناعة.

 

اليوم العالمي لسلامة الأغذية السموم الحيوية المائية الزئبق السموم الفطرية اخبار الصحة

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