التفاصيل الكاملة عن الطفلة ليلي ابنة الأمير هاري وميغان ماركل

وصلت الطفلة ليلي ابنة الأمير هاري وميجان ماركل التي أعربت انها في غاية السعادة ، بطبيعة الحال .

وأعلن عن ولادة ليلي على موقع Archewell الإلكتروني ، قائلين "لقد كانت تزن 7 أرطال 11 أونصة" عندما وصلت 4 يونيو في الساعة 11.40 صباحًا في مستشفى سانتا باربرا في كاليفورنيا.

وجاء في البيان الرسمي أن "الأم والطفل يتمتعان بصحة جيدة ويستقران في المنزل" في حين أن هذه الأخبار جعلت المعجبين الملكيين متحمسين ، إلا أن الاسم الذي اختاره دوق ودوقة ساسكس لطفلهما الثاني هو الذي أثار إعجاب الناس. تمت تسمية ليليبت "ليلي" ديانا مونتباتن وندسور على اسم جدتها الكبرى ، الملكة ، التي لقب عائلتها هو "ليليبت". تم اختيار اسمها الأوسط ، ديانا ، لتكريم جدتها الراحلة ، أميرة ويلز ، ديانا سبنسر.



ولكن ، لم يكن مفاجأة لكثير من الناس أن الزوجين سيختاران هذا لاسمها ، لأنه كان على رادارهم لما يقرب من عامين حتى الآن.

يُعتقد أنه في عام 2019 ، عندما كانت ميجان حاملاً بطفلها الأول آرتشي - ولم يكن العالم يعرف ما إذا كانت تحمل فتاة أم صبيًا - سمعت عائلة ساسكس ، في زيارة لمدينة بيركينهيد ، بعض الأسماء.

اقتراحات من مجموعة من أطفال المدارس. في الواقع ، أظهر هاري اهتمامًا خاصًا باسم "ليلي" ، وسأل أحد الوالدين عن التهجئة.

على مدى الأشهر القليلة الماضية ، عندما بدأ الناس في التنبؤ بأسماء الطفلة ، تم إلقاء كلمة "ليلي" كثيرًا ، قاموا بتعديل التهجئة بالتأكيد لتكريم الملكة ، جدة هاري ، التي يفكر فيها باعتزاز. كان من المتوقع أيضًا أن يكون بينهم ديانا ، لأن هاري كان قريبًا بشكل خاص من والدته ، التي ماتت بشكل مأساوي في حادث سيارة عندما كان عمره 12 عامًا فقط.