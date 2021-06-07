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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على فوائد كلوسيز أوميجا 3 على الجهاز المناعي ..شاهد

دكتور أكرم غانم
دكتور أكرم غانم

قال الدكتور أكرم غانم ، المستشار الطبي لشركة  “AMD” ، إن فيتامين سي مهم جداً للمناعة، ومن ضمن المكونات أيضاً لتقوية المناعة، فيتامين "ب5" وذنك و فيتامين أ و فيتامين د و أوميجا 3 مهمين جداً للمناعة.

 

وأضاف " غانم " خلال حواره  ببرنامج " سفرة و طبلية " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن كولوسيز يحتوى على الأوميجا 3 مفيد لمرضى السكر والقلب ويقى من الجلطات ويقوى مناعتك".

 

وأوضح المستشار الطبي لشركة  "ADM "أن  فيتامين "د " كمضاد للأكسدة  بيطرد السموم من الجسم مثل الفيروسات أو كورونا أو غيره ، و أوميجا 3 من حيث المناعة بيقوم على تقوية كرات الدم البيضة و هذه الخلايا المسئولة عن قوات الدفاع في الجسم.

 

وأكد أن أوميجا 3 يقوم بتقوية الجهاز التنفسي و الجهاز الهضمي ، مضيفاً أن " كلوسيز" هو زيت كبد الحوت ولا يوجد له أى أعراض جانبية ولا يمنع أى شخص من أخذ الكلوسيز ماعدا الطفل تحت 3 سنين و الأم الحامل أول 3 شهور لا تستخدم اى دواء من ضمنه الكلوسيز.

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