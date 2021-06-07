تعرف على فوائد كلوسيز أوميجا 3 على الجهاز المناعي ..شاهد

قال الدكتور أكرم غانم ، المستشار الطبي لشركة “AMD” ، إن فيتامين سي مهم جداً للمناعة، ومن ضمن المكونات أيضاً لتقوية المناعة، فيتامين "ب5" وذنك و فيتامين أ و فيتامين د و أوميجا 3 مهمين جداً للمناعة.

وأضاف " غانم " خلال حواره ببرنامج " سفرة و طبلية " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن كولوسيز يحتوى على الأوميجا 3 مفيد لمرضى السكر والقلب ويقى من الجلطات ويقوى مناعتك".

وأوضح المستشار الطبي لشركة "ADM "أن فيتامين "د " كمضاد للأكسدة بيطرد السموم من الجسم مثل الفيروسات أو كورونا أو غيره ، و أوميجا 3 من حيث المناعة بيقوم على تقوية كرات الدم البيضة و هذه الخلايا المسئولة عن قوات الدفاع في الجسم.

وأكد أن أوميجا 3 يقوم بتقوية الجهاز التنفسي و الجهاز الهضمي ، مضيفاً أن " كلوسيز" هو زيت كبد الحوت ولا يوجد له أى أعراض جانبية ولا يمنع أى شخص من أخذ الكلوسيز ماعدا الطفل تحت 3 سنين و الأم الحامل أول 3 شهور لا تستخدم اى دواء من ضمنه الكلوسيز.