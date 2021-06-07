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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 مشروبات سحرية لتهدئة القولون

مشروبات للقولون
مشروبات للقولون

القولون أو الأمعاء الغليظة جزء حيوي من الجهاز الهضمي، ويساعد على امتصاص السوائل والعناصر الغذائية والإلكتروليتات من الأطعمة المهضومة والاستعداد للتخلص من النفايات. 

كما يساعد القولون أيضًا في الحفاظ على حركة الأمعاء السليمة ويمنع مخاطر حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والانتفاخ والإمساك وآلام المعدة.

وإليكم ابرز المشروبات التي تساعد على تهدئة القولون.

عصير التفاح 

يعتبر التفاح من بين الفواكه التي يتم استهلاكها بكثرة وهي غنية بالألياف والبوليفينول، البكتين (نوع من الألياف) في التفاح يعمل كمواد حيوية ويخدم كغذاء لبكتيريا الأمعاء ، والتي بدورها تساعد الأمعاء على أداء وظيفتها بكفاءة. 

 

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عصير الصبار 

يعطي عصير الصبار تأثيرًا مهدئًا للأمعاء، وهو ملين طبيعي يساعد في تخفيف الإمساك، ويساعد عصير الصبار أيضًا في علاج متلازمة القولون العصبي واضطرابات الأمعاء الأخرى الناتجة عن الالتهاب. 

 

عصير الشمندر 

يعتبر الشمندر مصدرًا جيدًا للألياف التي تساعد على الهضم وتحافظ على ميكروبيوم الأمعاء وتضيف كتلة إلى البراز، يساعد على تطهير القولون وتخفيف الإمساك، يساعد عصير الشمندر أيضًا على خفض نسبة الجلوكوز في الدم، أضف القليل من العنب وعصير الليمون لتحسين مذاقه.

 

القولون الجهاز الهضمي بكتيريا الامعاء عصير الليمون عصير الشمندر

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