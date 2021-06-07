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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يستعرض الخطة التنفيذية مع مسئولي مشروع «حيّنا»

صدى البلد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا، صباح اليوم الاثنين، لمتابعة ما تم تنفيذه بمشروع التنمية الحضارية المتكامل «حيّنا»، بمنطقتيّ الحميدات والمعنا التابعتين لمدينة قنا.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حامد حجازى، المدير الوطنى للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عمرو لاشين، مدير الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمشروع.  

 

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واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع ما قامت بإنجازه لجان "حصر الاراضي الزراعية - حصر المباني والمنشآت- الرفع المساحي- فحص الملكيات " وما تم انجازه بخصوص دراسة السمات الإجتماعية والإقتصادية و المشاركة المجتمعية بالمشروع ونظم و أدوات توثيق مشروع "حينا".

 

و أكد محافظ قنا، أن مشروع " حيّنا "يعد نموذج لمشروعات التنمية المتكاملة لكونه ليس مجرد مشروع تخطيط عمراني فقط، بل يُعد مشروعاً متكاملاً متعدد الجوانب، ويتمثل الهدف العام للمشروع في"تطوير منهجية استدامة لإدارة الأراضي، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة"، مع تقديم توصيات حول تعزيز إعداد و تنفيذ المخططات التفصيلية وتمويلها، وتعميم الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع في المحافظة على المستويين المحلي والقومي.

 

من جانبه ، أضاف المدير الوطني للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن أنشطة المشروع تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بهدف تحقيق التنمية الإقليمية المستدامة المتوازنة ودعم تنمية الاقتصاد المحلي في مناطق الامتداد والمناطق غير المخططة وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، حيث جاء اختيار محافظة قنا نظراً لكونها إحدى المحافظات المصرية ذات الأولوية بإقليم جنوب الصعيد.

مشروع التنمية الحضارية المتكامل بمنطقتي الحميدات والمعنا حي نا مدينة قنا اخبار المحافظات قنا

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