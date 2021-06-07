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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عيسى المزروعي: جائزة العويس للإبداع اسم لامع في فضاء الثقافة الإماراتية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حصل برنامج «قرأت لك» الثقافي على جائزة أفضل برنامج ثقافي أو اجتماعي بجائزة العويس للإبداع في دورتها السابعة والعشرين، وذلك خلال حفل أقيم في مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

وبهذه المناسبة، قال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ، إن جائزة العويس للإبداع تحمل اسماً لامعاً في فضاء الثقافة الإماراتية، وتعتبر منارة للثقافة وحاضنة للمبدعين، وقد اكتسبت مكانة رفيعة في عالم الجوائز الثقافية على مستوى العالم العربي، وذلك نظراً لموضوعيتها وجديتها وللمكانة الثقافية العريقة التي تحظى بها ندوة الثقافة والعلوم بدبي المنظمة للجائزة.

وأوضح المزروعي أن برنامج «قرأت لك» نجح على مدار 6 مواسم متتالية في أن يقدم مختارات من أهم الكتب والأعمال الأدبية التي لاقت رواجاً وأثرت في الساحة الأدبية المحلية والعربية، حيث تقدمه المذيعة المميزة لمياء الصيقل، والتي تقوم بدورها بمناقشة مضمون الأعمال الأدبية والثقافية بشكل مفصل مع فريق من الأدباء والنقاد وأصحاب المؤلفات.

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