لعدم الانضباط الإداري... إحالة 68 موظف بالواحدات الخدمية لتحقيق بشبراخيت

حملات مرورية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .

في نفس السياق نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت حملات مرورية، أسفرت عن إحالة ٦٨ من العاملين بالوحدات الخدمية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

ويذكر أن قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بتنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات أسفرت عن الآتي :-

- إحالة ١٠٣ من العاملين بمستشفي الدلنجات المركزي والإدارة الصحية ومكتب صحة الدلنجات والوحدة الصحية بكوم إكرام والإدارة التعليمية والمركز الطبي لعدم توقيع انصراف و لترك العمل أثناء المواعيد الرسمية.

- تحرير ( ٧ محاضر إدارة أنشطة تجارية بدون ترخيص - ٣ محاضر بيئة - ٢٠ محضر إشغال طريق - ١٠ محاضر عدم ارتداء كمامات).

- ضبط ١٠ شيشه بإحدى المقاهي ورفع ٢٢٤ إشغال طريق بنطاق المدينة.

