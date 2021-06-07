شريف العريان: شكرا مصر.. مونديال الخماسى الحديث أهم بطولات الاتحاد الدولى

أكد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث أن بطولة العالم التى ستنطلق غدا بالقاهرة تعد واحدة من أهم بطولات الاتحاد الدولى.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد منذ قليل للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم لليزر رن والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري.



وقال العريان فى كلمته إن مصر حاليا صاحبة مكانة فريدة على مستوى العالم فى ظل القدرات التى تمتلكها من بنية تحتية هائلة ساهمت فى تنظيم مصر كبرى البطولات العالمية بداية من اليد وصولا بالخماسى الحديث موجها الشكر إلى الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بقيادة د. أشرف صبحي على الدعم اللا محدود وهو الأمر الذى عاد بالنفع على الكثير والكثير من اللاعبين.

ووجه العريان الشكر إلى الاتحاد الدولى بعد ثقته الكبيرة فى مصر والموافقة على إقامة ٣ بطولات عالم فى مصر وهو امر يسعدنا جميعا كمصريين قائلا : "مصر بقت فى حتة تانية فى تنظيم البطولات ".

كما وجه الشكر إلى كل الرعاه فى مقدمتهم الدكتور شريف حلمى متمنيا التوفيق للجميع.

حضر المؤتمر الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب الرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث والدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث والدكتور شيرين حلمى الرئيس الشرفى للبطولة .

يشارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من ٤٥ دولة وهم "الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا،بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، ‏كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، ‏جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا‏، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا‏، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، ‏جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، ‏أوزباكستان بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.‏

وتعد البطولة الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو٢٠٢١.