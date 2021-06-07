عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف العريان: شكرا مصر.. مونديال الخماسى الحديث أهم بطولات الاتحاد الدولى

صدى البلد

أكد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث أن بطولة العالم التى ستنطلق غدا بالقاهرة تعد واحدة من أهم بطولات الاتحاد الدولى.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد منذ قليل للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم لليزر رن والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري.


وقال العريان فى كلمته إن مصر حاليا صاحبة مكانة فريدة على مستوى العالم فى ظل القدرات التى تمتلكها من بنية تحتية هائلة ساهمت فى تنظيم مصر كبرى البطولات العالمية بداية من اليد وصولا بالخماسى الحديث موجها الشكر إلى الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بقيادة د. أشرف صبحي على الدعم اللا محدود وهو الأمر الذى عاد بالنفع على الكثير والكثير من اللاعبين.
ووجه العريان الشكر إلى الاتحاد الدولى بعد ثقته الكبيرة فى مصر والموافقة على إقامة ٣ بطولات عالم فى مصر وهو امر يسعدنا جميعا كمصريين قائلا : "مصر بقت فى حتة تانية فى تنظيم البطولات ".

كما وجه الشكر إلى كل الرعاه فى مقدمتهم الدكتور شريف حلمى متمنيا التوفيق للجميع.

حضر المؤتمر الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب الرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث والدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث والدكتور شيرين حلمى الرئيس الشرفى للبطولة .

يشارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من ٤٥ دولة وهم "الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا،بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، ‏كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، ‏جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا‏، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا‏، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، ‏جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، ‏أوزباكستان بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.‏

وتعد البطولة الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو٢٠٢١.

وزير الشباب الشباب والرياضة الاتحاد المصري شريف العريان الدكتور أشرف صبحي

ترشيحاتنا

بينهم خادمتها.. المؤبد لـ3 متهمين بسرقة ابنة عم الفنانة ماجدة الصباحي بالإكراه

تشريع جديد.. ماذا سيحدث لـ البيتكوين عند الاعتراف رسميا بالعملة؟

وزيرة الصحة: استقبال 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني

الحبس 3 سنوات للمنتجة سارة الطباخ بتهمة تبديد أموال الفنان محمد الشرنوبي

فرجاني ساسي يتصدر تويتر|موجز السوشيال ميديا.. فنانون يلتقطون الصور مع محمد صلاح.. أحمد حلمي: بيج زي بيفكرني بنفسي

حالتان لصرف مستحقات ذوي الإعاقة..و5 شروط للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة|تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي فى الصيف

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

أشرف صبحي : دعم الرئيس السيسي السبب في إنجازات الرياضة المصرية

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

فنانون وشخصيات عامة يلتقطون الصور التذكارية مع محمد صلاح في العلمين|شاهد

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

وزير الكهرباء يلتقي دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار|صور

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

فيديوجراف.. حبة الغلال السامة خطر يهدد الملايين

فيديوجراف.. الفنان الإنسان .. تامر حسني يلبي طلب معجبة

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ