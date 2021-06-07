نشرة المرأة والصحة.. أهم الخطوات الصحيحة لشراء الأطعمة.. وطريقة عمل مكرونة بالليمون

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في اليوم العالمي لسلامة الأغذية.. أهم الخطوات الصحيحة لشراء الأطعمة

يتم الاحتفال في 7 يونيو من كل عام، بـ اليوم العالمي لسلامة الأغذية، وتعني سلامة الغذاء، والتركيز على الأساليب التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الفيروسات الضارة والبكتيريا والمواد الأخرى من دخول الإمدادات الغذائية .

ويلفت اليوم العالمي لسلامة الأغذية ، الانتباه إلى طرق سلامة الأغذية والوقاية من الأمراض المنقولة بالأغذية وكشفها ومعالجتها .

وتحتوي العديد من الأطعمة على سموم كمادة كيميائية طبيعية ، بما في ذلك البروتينات والمعادن والفيتامينات والكربوهيدرات، وتتشكل بعض السموم النباتية أيضًا نتيجة للمعالجة أو التداول .



تحدث طفرات السكر في الدم عندما يتراكم السكر البسيط المعروف باسم الجلوكوز في مجرى الدم. بالنسبة لمرضى السكري ، يحدث هذا بسبب عدم قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز بشكل صحيح.

يتم تقسيم معظم الطعام الذي تتناوله إلى جلوكوز. يحتاج جسمك إلى الجلوكوز لأنه الوقود الأساسي الذي يجعل عضلاتك و أعضائك وعقلك تعمل بشكل صحيح. لكن لا يمكن استخدام الجلوكوز كوقود حتى يدخل الخلايا.

رتفاع نسبة الكوليسترول ضار لأنه ليس له أعراض واضحة تشير للإصابة، ولكن يمكن الإشارة إلى مستويات عالية جدًا من خلال التغيرات في مفاصل الأصابع لدى بعض الأشخاص المعرضين لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

فرط كوليسترول الدم العائلي (FH) هو حالة وراثية شائعة تهدد الحياة وتتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

تعد المكرونة هي إحدى الأكلات الأساسية في المنزل والتي يمكن تقديمها بطرق مختلفة ولذلك نقدم لكي اليوم، طريقة عمل مكرونة بالليمون.

مقادير مكرونة بالليمون



مكرونة قواقع مسلوقة

٢ كوسة مكعبات صغيرة

نعناع فريش

شبت

عصير 2 ليمونة

ثوم

بسلة 2 كوب كبير

2 كوب زيت زيتون

أوريجانو

بابريكا

زبدة

زيت

زيتون

ملح وفلفل