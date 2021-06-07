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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أهم الخطوات الصحيحة لشراء الأطعمة.. وطريقة عمل مكرونة بالليمون

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

في اليوم العالمي لسلامة الأغذية.. أهم الخطوات الصحيحة لشراء الأطعمة

يتم الاحتفال في 7 يونيو من كل عام، بـ اليوم العالمي لسلامة الأغذية، وتعني سلامة الغذاء، والتركيز على الأساليب التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الفيروسات الضارة والبكتيريا والمواد الأخرى من دخول الإمدادات الغذائية .

ويلفت اليوم العالمي لسلامة الأغذية ، الانتباه إلى طرق سلامة الأغذية والوقاية من الأمراض المنقولة بالأغذية وكشفها ومعالجتها .

وتحتوي العديد من الأطعمة على سموم كمادة كيميائية طبيعية ، بما في ذلك البروتينات والمعادن والفيتامينات والكربوهيدرات، وتتشكل بعض السموم النباتية أيضًا نتيجة للمعالجة أو التداول .

 

تظهر على الوجه.. مؤشرات تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم


تحدث طفرات السكر في الدم عندما يتراكم السكر البسيط المعروف باسم الجلوكوز في مجرى الدم. بالنسبة لمرضى السكري ، يحدث هذا بسبب عدم قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز بشكل صحيح.

 

يتم تقسيم معظم الطعام الذي تتناوله إلى جلوكوز. يحتاج جسمك إلى الجلوكوز لأنه الوقود الأساسي الذي يجعل عضلاتك و أعضائك وعقلك تعمل بشكل صحيح. لكن لا يمكن استخدام الجلوكوز كوقود حتى يدخل الخلايا.

 

علامة تحذير واضحة على مفاصلك تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم

 

رتفاع نسبة الكوليسترول ضار لأنه ليس له أعراض واضحة تشير للإصابة، ولكن يمكن الإشارة إلى مستويات عالية جدًا من خلال التغيرات في مفاصل الأصابع لدى بعض الأشخاص المعرضين لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

فرط كوليسترول الدم العائلي (FH) هو حالة وراثية شائعة تهدد الحياة وتتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

 

 

طريقة عمل مكرونة بالليمون

تعد المكرونة هي إحدى الأكلات الأساسية في المنزل والتي يمكن تقديمها بطرق مختلفة ولذلك نقدم لكي اليوم، طريقة عمل مكرونة بالليمون. 

 

مقادير مكرونة بالليمون


مكرونة قواقع مسلوقة 

٢ كوسة مكعبات صغيرة 

نعناع فريش

 شبت 

عصير 2 ليمونة

 ثوم 

بسلة 2 كوب كبير

2 كوب زيت زيتون 

أوريجانو

 بابريكا 

زبدة

 زيت 

زيتون 

ملح وفلفل 

 

 

السكري أمراض الصحة فيروسات نشرة المرأة والصحة فيتامينات أطعمة

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