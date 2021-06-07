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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق محدود فى مخبز سياحي بقنا

إطفاء حريق فى مخبز
إطفاء حريق فى مخبز بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق محدود نشب فى مخبز سياحى بمدينة قفط.
 

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد باندلاع حريق فى مخبز سياحي ملك المواطن رأفت علي خليفه، نتج عنه تلفيات، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

 

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من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هانى الاتربى، مدير الإدارة، بسيارتى إطفاء للتعامل مع الحريق.

 

تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، و تبين حدوث تلفيات محدودة فى شباك خشب بمدخل المخبز.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


 

 

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