وزارة الصحة: نظام الفقاعة الطبية الأفضل لمونديال الخماسى الحديث

أكد الدكتور هشام مجدى ممثل وزارة الصحة المصرية، أن مصر نجحت فى تحدى كل الصعوبات التى ظهرت بسبب تفشى جائحة كورونا.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للخماسى الحديث.



وقال ممثل وزارة الصحة إن الوزارة ارتأت إلى أن نظام الفقاعة الطبية هو النظام الأفضل لبطولة العالم للخماسى الحديث من أجل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على كل المشاركين، مشيرا إلى المنافسات تشمل منافسات سباحة وهى النقطة الأبرز فى الاهتمام وهو ما تم وضعه فى الاعتبار من خلال توفير كل الإجراءات الاحترازية المشددة للحفاظ على سلامة الجميع.



وأوضح أن نظام الفقاعة الطبية يشمل وضع جميع المشاركين فى فندق واحد.



وأشار إلى أن وزارة الصحة عملت على توفير كل سبل السلامة للجميع من خلال أدوات السلامة بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف

حضر المؤتمر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث والدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسي الحديث والدكتور شيرين حلمى الرئيس الشرفى للبطولة .

الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من ٤٥ دولة وهم "الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا،بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، ‏كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، ‏جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا‏، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا‏، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، ‏جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، ‏أوزباكستان بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.‏

وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو٢٠٢١.