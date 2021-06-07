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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار اللحوم

ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية.. الحكومة تحسم الأمر ..فيديو

صدى البلد

عرضت قناة إكسترا نيوز، مقطع فيديو يوضح أن الحكومة تنفى الأخبار المنتشرة بشأن ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة التى تطرحها وزارة التموين فى الأسواق.

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية.

 

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، مُوضحةً أن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي ثابتة ومستقرة، حيث يبلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة في المجمعات الاستهلاكية 65 جنيهاً، فيما يبلغ سعر كيلو اللحوم الطازجة 85 جنيهاً، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مع شن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط المخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.

وفي سياق متصل، يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وكذلك اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة بنسبة 20% مقارنة بأسعار مثيلتها بالأسواق الأخرى، كما يتم تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المدعمة لضمان انتظام صرفها لما يقرب من 64 مليون مستفيد من منظومة الدعم في مواعيدها المحددة شهرياً.


ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

 

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