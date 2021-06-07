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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة

وفد برلمانيّ الطلائع والشباب يشيد بالقدرات التصنيعية بـ"العربية للتصنيع"

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

رحب الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بوفد المشاركين ببرلماني "الطلائع والشباب" ، مثمنا الدور المهم الذي تقوم به  وزارة الشباب والرياضة  في تأهيل وتنمية ورفع قدرات الشباب وإكسابهم العديد من المهارات بهدف إعداد جيل واع من الشباب علي مستوي عال من الكفاءة والتميز في تخصصات متنوعة ومختلفة, مدركا لقضايا مجتمعه ورؤية مصر للتنمية المستدامة  2030 .

وأكد "التراس" علي إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بأهمية تأهيل وتوعية الشباب بالفكر والثقافة ومختلف المهارات واعداد كوادر متميزة منهم في مختلف التخصصات لتحمل المسئولية وبناء الوطن. 

كما أعرب رئيس العربية للتصنيع عن اعتزازه بزيارة وفد المشاركين ببرلماني "الطلائع والشباب" بإعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية  في أذهان الشباب ورفع الوعي لديهم عن إمكانيات وقدرات المؤسسات الصناعية الوطنية ودورها في دفع عجلة الإنتاج والإقتصاد القومي. 

جاء ذلك في إطار زيارة وفد من المشاركين ببرلماني "الطلائع والشباب" التابع لوزارة الشباب والرياضة ويمثلوا محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، وعلي مدار يومين متتاليين لمقر رئاسة العربية للتصنيع ومعرض المنتجات وأكاديمية التدريب ومصنع الإلكترونيات التابعين للهيئة العربية للتصنيع. 

وحرص كل من الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع , والمهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان " مدير عام العربية للتصنيع علي لقاء  الوفد الشبابي، حيث  أشار الفريق "عبد المنعم التراس" أن العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة, مشيرا إلي تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومي كأحد نتائج  إنتصارات حرب أكتوبر,ودورها في تلبية إحتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية .

وأكد "التراس " علي إهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتدريب الكوادر البشرية وفقا لآليات التحول الرقمي وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة ,لافتا أن أكاديمية العربية للتصنيع للتدريب ترحب بكافة الدارسين والكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات  وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة .

وفي سياق متصل أوضح رئيس العربية للتصنيع أهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين الشباب  والإستفادة من قدراتهم وتمكينهم في المناصب القيادية مستقبلا ، مشيرا إلي أهمية دور برلماني "الطلائع والشباب" ,الذي يستهدف إعداد جيل جديد من القيادات الشبابية الأكثر تأثيرا برؤية وطنية تتوافق مع تاريخ أمتنا المصرية. 

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع ,أبدي وفد الشباب إعتزازهم بالهيئة وأعربوا عن إعجابهم بالمنتجات المتنوعة  للعربية للتصنيع وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الرقمية الحديثة. 

كما تضمنت الزيارة تفقد  أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع والتي تم إفتتاحها رسميا بالشراكة مع شركة "دي ام جي" الألمانية العالمية , حيث  يتم من خلالها تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات  وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة  .

ثم توجه وفد المشاركين ببرلماني "الطلائع والشباب" لزيارة ميدانية لتفقد مصنع الإلكترونيات حيث تفقدوا خطوط انتاج التابلت والحواسب والشاشات التفاعلية والأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة وغيرها من مستلزمات الأجهزة الإلكترونية المتطورة الذكية, كما أطلعوا علي الخطط المستقبلية التي تقوم بها العربية للتصنيع لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا  لمعايير الثورة الصناعية الرابعة .

الهيئة العربية للتصنيع الطلائع والشباب وزارة الشباب والرياضة رؤية مصر للتنمية المستدامة 20 رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 دفع عجلة الإنتاج الاقتصاد القومي

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