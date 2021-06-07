حبس عاطلين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بـ الخصوص

امرت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية بحبس عاطلين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيق ، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وألقت الأجهزة الأمنية فى القليوبية القبض على عاطلين يديران ورشة لتصنيع السلاح الناري فى مدينة الخصوص وجري التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



وردت معلومات سرية للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية تفيد بقيام عاطلين بإدارة شقة فى مدينة الخصوص لتصنيع الأسلحة النارية لترويجها على الأشقياء الخطرين، تم عرض المعلومات على اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين لأحدهما معلومات جنائية ويقومان بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها متخذان من الشقة، سكن أحدهما، مسرحاً لنشاطهما الإجرامي.



وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم مداهمة الشقة وضبطهما وعثر بداخلهاعلى 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و كميات من أدوات وأجزاء التصنيع وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وتولت النيابة التحقيق