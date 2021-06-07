بتعليمات الوزير والمحافظ.. زراعة دمياط توصي بالتوسع في إنتاج الفول الصويا

أعلن المهندس سميح عبد السميح وكيل وزارة الزراعة بدمياط ، بأنه قام بالمرور على المزارعين للتوصية بضرورة التوسع فى زراعات مساحات كبيرة فى فول الصويا الموسم القادم لما لهذا المحصول من أهمية كبيرة فى استخراج الزيوت وكذا كعلف للماشية غنى بالبروتين.



وأبدي عدد من المزارعين استعدادهم لزراعة مساحات كبيرة الموسم القادم وتم التنبيه على المختصين بفارسكور بضرورة متابعة المساحة المنزرعة حاليا للحصول على انتاج عالى.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و المحافظ ا.د منال عوض بشأن تشجيع الزراعات التعاقدية .



الجدير بالذكر أنه قام كل من المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط والمهندس محمد شرف رئيس الشؤون الزراعية بالمديرية والمهندس أحمد هيكل مدير المكتب الفنى والمهندس لطفى شعبان مدير المتابعة الميدانية والمهندس إبراهيم المنزلاوى مدير شؤون التعاون والمهندس خالد كسبة مدير إدارة فارسكور الزراعية وعدد من المختصين بفارسكور بالمرور اليوم على زراعات فول الصويا كأحد الزراعات التعاقدية .