لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيك قرع العسل

يحتوي قرع العسل على العديد من الفوائد الصحية، ويمكن إضافته إلى الكثير من الأطعمة للحصول على فوائده .

وإليكم طريقة عمل كيك قرع العسل بالخطوات:-

مقادير كيك قرع العسل



220 جرام دقيق

200 جرام سكر

100 جرام سكر بنى

1 ملعقة صغيرة بيكينج صودا

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

¼ ملعقة صغيرة قرنفل

¾ ملعقة صغيرة ملح

2 بيض

300 جرام قرع عسل بيوريه

120 ملي زيت نباتي

60 ملي عصير برتقال

120 جرام شيكولاتة شيبس غامقة

جناش قرع العسل:

300 جرام شيكولاتة بيضاء

100 جرام قرع عسل بيوريه

طريقة تحضير كيك قرع العسل



كيك:

* ثم يوضع الخليط في قالب كيك وتدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 40 دقيقة

للجناش:

* يخلط قرع العسل مع الشيكولاتة البيضاء ويرش الكيك على الوجه