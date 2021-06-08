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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيك قرع العسل

كيك قرع العسل
كيك قرع العسل

يحتوي قرع العسل على العديد من الفوائد الصحية، ويمكن إضافته إلى الكثير من الأطعمة للحصول على فوائده .

وإليكم طريقة عمل كيك قرع العسل بالخطوات:-

مقادير كيك قرع العسل


220 جرام دقيق 

200 جرام سكر 

100 جرام سكر بنى 

1 ملعقة صغيرة بيكينج صودا 

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة 

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب 

¼ ملعقة صغيرة قرنفل 

¾ ملعقة صغيرة ملح 

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2 بيض 

300 جرام قرع عسل بيوريه 

120 ملي زيت نباتي 

60 ملي عصير برتقال 

120 جرام شيكولاتة شيبس غامقة 

جناش قرع العسل:

300 جرام شيكولاتة بيضاء 

100 جرام قرع عسل بيوريه 

طريقة تحضير كيك قرع العسل


كيك:

* ثم يوضع الخليط في قالب كيك وتدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 40 دقيقة

للجناش:

* يخلط قرع العسل مع الشيكولاتة البيضاء ويرش الكيك على الوجه

 

قرع العسل طريقة عمل كيك كيك قرع العسل وصفات مختلفة فوائد قرع العسل

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