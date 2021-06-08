لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيك قرع العسل
يحتوي قرع العسل على العديد من الفوائد الصحية، ويمكن إضافته إلى الكثير من الأطعمة للحصول على فوائده .
وإليكم طريقة عمل كيك قرع العسل بالخطوات:-
مقادير كيك قرع العسل
220 جرام دقيق
200 جرام سكر
100 جرام سكر بنى
1 ملعقة صغيرة بيكينج صودا
2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب
¼ ملعقة صغيرة قرنفل
¾ ملعقة صغيرة ملح
2 بيض
300 جرام قرع عسل بيوريه
120 ملي زيت نباتي
60 ملي عصير برتقال
120 جرام شيكولاتة شيبس غامقة
جناش قرع العسل:
300 جرام شيكولاتة بيضاء
100 جرام قرع عسل بيوريه
طريقة تحضير كيك قرع العسل
كيك:
* ثم يوضع الخليط في قالب كيك وتدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 40 دقيقة
للجناش:
* يخلط قرع العسل مع الشيكولاتة البيضاء ويرش الكيك على الوجه