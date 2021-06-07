مفاجأة.. مونديال الخماسى الحديث يضم منافسات لألعاب البارالمبية لأول مرة

أعلنت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ، أن بطولة العالم للخماسى الحديث ستشهد وجود فاعليات خاصة باللاعبين البارالمبين وهو الأمر الذى يحدث لأول مرة.



وقالت حياة خطاب فى المؤتمر الصحفى، الخاص بالإعلان عن تفاصيل استضافة بطولة العالم للخماسي الحديث انها سعيدة بتلك الخطوة من أجل إيجاد المنافسات لكل اللاعبين البارالمبين فى كل البطولات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا ، للاعلان عن تفاصيل بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم لليزر رن والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث والدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث والدكتور شيرين حلمى الرئيس الشرفى للبطولة .



وتقام البطولة بمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من ٤٥ دولة وهم "الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا،بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، ‏كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، ‏جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا‏، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا‏، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، ‏جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، ‏أوزباكستان بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.‏

وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو2021 .