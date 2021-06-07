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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرامة نصف مليون جنيه للمخالفين.. ضوابط جديدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية بالقانون

تصنيع الاكياس البلاستيك
تصنيع الاكياس البلاستيك

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنـة ٢٠٢٠ -الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس السيسي- عدد من الإجراءات والضوابط الخاصة بالأكياس البلاستيكية، إلى جانب وضع عقوبة للمخالفين.

 

ضوابط الأكياس البلاستيكية

حددت المادة 27 من القانون الضوابط والإجراءات الخاصة بالأكياس البلاستيكية كالآتي:

( أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص ، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة .

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(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

(جـ) يصدر وزير المـالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المـالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها .

 

(د) تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع علي أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة .


فيما نصت المادة 28 على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي لذوي الشأن التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أمام لجنة تظلمـات ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيلها ونظام عملها. ولذوي الشأن الطعن علي قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري .

 

عقوبة المخالفين

 

ووفقا للمادة (٧٦) من القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المـادة ( ٢٧ ) من هذا القانون وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات .

مجلس النواب الرئيس السيسي وزير المالية ادارة المخلفات الأكياس البلاستيكيه

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