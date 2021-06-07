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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آثار القاهرة يكشف أجواء اليوم الثانى من الامتحانات النهائية

صدى البلد

تفقد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، سير عملية اليوم الثانى على التوالى من الامتحانات النهائية لجميع الفرق .

 

وقال الدكتور أحمد رجب ، خلال تصريح لصدى البلد ، إن أدى طلاب الفرقة  الفرقة الثانية و طلاب الفرقة  الرابعة اليوم الثاني من الامتحانات النهائية بنظام البابل شيت ، مؤكدا أنه تم تصحيح تم تصحيح الامتحانات عقب انتهاء الامتحانات مباشرة .

 

و أضاف أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم والدخول إلى مبنى الامتحان والقاعات من خلال بوابة التعقيم ووجود طاقم طبي مستديم وجود المطهرات والتعقيم بين الفترات الامتحانية وارتداء الكمامات للجميع ولا يسمح بخلعها وقياس الحرارة .

 

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وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها في اول يونيو، ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة.

 

كان الدكتور الخشت، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.

 

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة.

الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة الامتحانات النهائية اخبار التعليم

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