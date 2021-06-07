التنمية المحلية: نتوقع 3 ملايين سائح لزيارة مسار العائلة المقدسة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، إن مشروع مسار العائلة المقدسة أحد المشروعات القومية للدولة المصرية وهدية مصر للعالم ويحظى باهتمام القيادة السياسية، وهو يمر ب25 نقطة في 8 محافظات، وبمسافة 3500 كيلو، مشيرا إلى أنه يعد أكبر مسار للعائلة المقدسة في دولة واحدة خاصة بعد مباركة بابا الفاتيكان للمسار في مصر ويعد ذلك بمثابة دعوة للحجاج المسيحيين في العالم للحج في مصر وزيارة هذه المقدسات.

وأضاف خلال حواره لـ"صدى البلد"، أنه متوقع 3 ملايين سائح سنويا لزيارة المناطق السياحية للمشروع، موضحا أن المشروع يؤدى إلى خلق الكثير من الفرص التنموية للقرى والمدن في المحافظات الواقع فيها المسار ويعزز من فرص استيعاب الحركة السياحة المصرية من خلال السياحة الدينية خاصة أنه تم توفير أراض لإقامة معارض للمواطنين أصحاب الصناعات الحرفية بالمحافظات.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 95 % من الأعمال المخططة لتطوير نقاط مسار العائلة المقدسة، وجار الانتهاء من باقى المشروعات وسيتم افتتاحها رسميا قريبا، وشملت أعمال التطوير تركيب لافتات إرشادية لجميع نقاط المزارات السياحية وأقامت أشجارا ومظلات كاملة للمناطق وزراعة النخيل للاستظلال به، وتم التأكيد على الطابع التراثى لكل منطقة في أعمال التطوير.



وتم الانتهاء من أعمال التطوير نقاط المسار الخاصة بمحافظة البحيرة بنسبة 100 % وكذلك في الغربية والمنيا وجار الانتهاء من نقاط المشروع في الشرقية وأسيوط و شمال سيناء وأسيوط والقاهرة.