محافظ الإسماعيلية يتدخل للإفراج عن طلاب الشهادة الإعدادية "المحتجزين"



تدخل اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، لدي الجهات المعنية، مطالبا بسرعة الإفراج عن طلاب الشهادة الإعدادية المحتجزين بعد إلقاء القبض عليهم خلال المشاركة في تظاهرة امام الديوان العام بحي الشيخ زايد، بسبب إلغاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية " المسرب".



من جهتها كشفت مصادر امنية، في تصريحات خاصة، نية الإفراج عن الطلاب المحتجزين لأداء إعادة الامتحان، باكر الثلاثاء، وتطبيق روح القانون.



ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية، القبض علي 25 طالب من طلاب الشهادة الإعدادية، أثناء قيامهم بإثارة الشغب والاحتجاج أمام ديوان عام المحافظة، معلنين الاعتصام.



وخلال الاحتجاجات، صعد بعض الطلاب علي واجهة الديوان في تصعيد لاعتراضهم علي قرار المحافظ بإلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية وإعادته، غدا الثلاثاء، بسبب تسريبه.



ووزعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، إقرار، تم توزيعه علي طلاب الشهادة الاعدادية، يؤكد علمهم بإعادة إجراء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، غدا الثلاثاء، وأنه في حالة عدم الحضور، يكون الطالب قد تخلف عن أداء الامتحان.

من جهته، قرر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إحالة واقعة تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية للنيابة العامة، حيث تم الغاءه، وتقرر إعادته باكر الثلاثاء.



واصدر محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، بيان توضيحي بشأن إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بعد واقعة اكتشاف تسريبه.



قالت إدارة الاعلام بالديوان العام لمحافظة الاسماعيلية، خلال البيان، أن طه عجلان وكيل اول وزارة التربية و التعليم بالإسماعيلية، اكتشف عن طريق إدارة أمن المديرية تسريب لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية لشهادة اتمام المرحلة الاعدادية عن طريق برنامج" الواتس اب"، مما أدي علي الفَور للعرض علي اللواء شريف بشارة، المحافظ والذي قرر بدوره تأجيل الميعاد لباكر غدا الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحا.



يشار الي التأكد من تسريب الامتحان بعد بدء الامتحان علي أجهزة موبايل الطلبة و أولياء الامور، حيث تم التسريب أثناء نقله الي المدارس.

كما تم إبلاغ مكتب وزير التربية و التعليم و غرفة عمليات الوزارة.

في السياق ذاته، تم إبلاغ مدير امن الإسماعيلية نظرا لتجمهر بعض الطلاب و أولياء امورهم وبعض المدرسين اعتراضا علي إعادة الامتحان و تعطيلهم حركة المرور.

و تم الانتهاء لقرار الإعادة غدا 9 صباحا، و ذلك حفاظا لمصلحة الطلاب و تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.